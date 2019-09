Marusca Miscia pronta a presentare la sua candidatura

40 anni, mamma di Benedetta, Raffaele e Chiara, assessore alla Cultura del Comune di Lanciano, Marusca Miscia, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Ortona-Lanciano-Vasto per il Pd, si presenterà domani in una conferenza stampa.

“Sarà un viaggio dentro i territori, accanto alle persone, questa campagna elettorale. Un viaggio in cui l’ascolto e le proposte cammineranno insieme. Ci metterò tutte le mie energie, le idee innovative, la voglia di lavorare, la competenza, perché credo nella politica come servizio e non nella politica del rancore – spiega Marusca Miscia - Il mio impegno è per tutti coloro che, insieme a me, hanno a cuore un unico obiettivo: lasciare ai nostri figli questo mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato”.

Laureata in Scienze Politiche all’Università di Macerata, ha conseguito il dottorato di ricerca in Politiche sociali e sviluppo locale, nell’ateneo di Teramo, con la tesi “Dal Patto Territoriale all’Innovazione High-Mech: una proposta di scenario per il Sangro Aventino”. Vincitrice di concorso pubblico è dipendente dell’Agenzia delle Entrate.

La passione per la politica, l’attenzione verso il mondo delle associazioni e la società civile, frutto anche della sua esperienza nel mondo Scout, l’interesse verso le politiche del lavoro e l’ambiente rappresentano un suo tratto distintivo.