Investimento in via del Mancino, serie le condizioni della vittima

Brutto incidente questa mattina, attorno alle 8.30, in via del Mancino, all’incrocio con via del Verde. Una donna, alla guida di una utilitaria bianca, stava scendendo dalla biblioteca comunale R. Liberatore e, probabilmente accecata dalla luce del sole, non avrebbe visto una donna che stava attraversando, investendola.

La signora, D.G. di 56 anni, è immediatamente caduta a terra battendo la testa e da subito le sue condizioni sono apparse gravi ai passanti che hanno allertato l’ambulanza. Sul posto sono accorsi anche gli uomini della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Alla donna, trasportata dal 118 all’ospedale Renzetti, dopo la tac, è stato confermato un trauma cranico importante e per questo trasferita in elicottero al nosocomio di Pescara.