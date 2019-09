Tribunale e ufficio Rete Gas nel prossimo consiglio comunale

Si parlerà di tribunale e della chiusura degli uffici frentani della 2i Rete Gas nel prossimo consiglio comunale di Lanciano, in programma per domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 18.

L’interrogazione, presentata dai consiglieri di opposizione, vuole capire le motivazioni della chiusura degli uffici della ex Italcogim in via don Minzoni [LEGGI QUI], che costerebbe il posto di lavoro a 16 persone e capire se ci sono margini di manovra per scongiurare la perdita di un ulteriore servizio in città che, oltre a Lanciano, serve anche tutto il territorio frentano.

La seconda interrogazione chiede invece lo stato delle trattative per non perdere il presidio di giustizia frentano, proprio a pochi giorni dall’annuncio di un possibile accordo trovato con Vasto [LEGGI QUI].

Durante l’assise si parlerà inoltre dell’estensione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze della Commissione Tributaria di Chieti per la faccenda dalla Tarsu 2013. [LEGGI QUI].