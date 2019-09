Silvio Luciani, da Lanciano, hair stylist ufficiale di Sanremo

Silvio Luciani, noto parrucchiere di Lanciano e titolare dell’Atelier LifeStyle, sarà presente alla prossima edizione di Sanremo, in onda dal 6 al 10 febbraio su Raiuno.

Silvio Luciani, in particolare, sarà tra i protagonisti di Casa Sanremo con Vitality’s. Casa Sanremo è la location di incontro di tutti i cantanti e sarà al Palafiori al servizio dei cantanti e dei giornalisti per occuparsi delle loro chiome.

Il parrucchiere di Lanciano sarà inoltre protagonista, dietro le quinte di Radio 105, Radio Subasio e Radio Montecarlo, oltre che nella redazione di TV Sorrisi e Canzoni. Il programma è ricco di eventi, ad iniziare dal taglio del nastro della Casa dove ci sarà la modella e conduttrice Televisiva Elisa Isoardi. L’hair stylist avrà inoltre la possibilità di incontrare ed occuparsi dei nomi della canzone italiana che hanno fatto la storia del nostro Paese.

Non è la prima volta che si accendono le luci della ribalta per Silvio Luciani. Ha infatti già partecipato a numerose esperienze, sia in tv che nelle più prestigiose passerelle della moda e del fashion internazionale. E’ stato tra i protagonisti, per esempio, del reality show “Professione LookMaker”, superando le selezioni su più di 200 aspiranti concorrenti. Il reality è andato in onda a Sky e sul Digitale Terrestre. Ha curato l’immagine di alcuni dei protagonisti del “Concerto di Natale” nello splendido scenario dell’Aula Paolo VI - Città del Vaticano, andato in onda su Canale 5, grazie alla collaborazione che da diversi anni lo vede al fianco del famoso parrucchiere Sergio Valente e del Team Premio Sergio Valente. Ha anche partecipato a diverse sfilate e premi sia in Italia che all’estero.

“Una nuova avventura, quella di Sanremo – sottolinea entusiasta Silvio Luciani – che arricchisce il mio bagaglio di esperienze. La mia professione è anche la mia più grande passione e lavorare con grandi artisti e per grandi artisti del panorama nazionale e internazionale è per me motivo di crescita personale e professionale".