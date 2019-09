Assemblea viale Cappuccini: "Al momento nessun progetto, ma l’idea c’è"

Assemblea dai toni pacati quella di ieri sera nell’aula magna della scuola media Umberto I per parlare di mobilità alternativa e della possibile nuova pista ciclabile su viale Cappuccini.

Un’associazione nata per dire no alla sua realizzazione e più di duemila firme raccolte contro il progetto, ma nessuno ha poi preso parola nell’incontro promosso dall’Amministrazione comunale e teso proprio a voler parlare con residenti e portatori di interesse.

"Al momento non ci sono fondi né un progetto concreto, - assicura il sindaco Mario Pupillo - per cui chi ha messo in giro questa voce ha detto una falsità. C'è invece la volontà di quest'Amministrazione di tendere verso una mobilità più lenta e sostenibile ma, se e quando sarà possibile realizzare una ciclabile su viale Cappuccini, sarà fatta insieme a residenti e portatori di interesse".