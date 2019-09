La passione del tango accende il pubblico del teatro Fenaroli

Passione, danza e musica ieri sera sono state le protagoniste dello spettacolo di tango En tus ojos sul palco del teatro Fenaroli in programma per la stagione 2017/2018.

I ballerini della compagnia Naturalis Labor, in una co produzione con Florence Dance Festival hanno portato in scena uno spettacolo in cui danza e tango si fondono in un unico linguaggio.

Nei tuoi occhi è il modo in cui l’autore vede la passione, scruta l’orizzonte, immagina la musica. Il ritmo del tango lo perseguita, lo insegue, lo cerca. Gli chiede di creare, e per farlo ha bisogno di esteriorizzare ciò che ha dentro distruggendolo, per diventare una scena viva dove i personaggi recitano i loro drammi e dove la musica è in bilico tra l’essere musa ed essere tormento.