Scontro auto-bici in via del Mare, ciclista finisce in ospedale

Scontro auto-bici poco prima di mezzogiorno in via del Mare, sulla pista ciclabile. Una Volvo bianca, mentre usciva da via Firenze su via del Mare, si è trovata di fronte un gruppo di ciclisti che entravano in città e ne ha urtato uno catapultandolo sulla carreggiata destinata alle auto.

L’uomo, M.G., di 70 anni, si è immediatamente alzato, ma i passanti hanno comunque deciso di allertare l’ambulanza che è arrivata in pochi minuti e lo ha trasportato nel vicino ospedale Renzetti.

Da accertare ancora le cause dell’incidente ma l’automobilista, alla Polizia Municipale accorsa sul posto, ha detto di non aver visto giungere il gruppo di ciclisti a causa della visibilità ridotta per le auto che si immettono su via del Mare dalle traverse.

Il ciclista, dopo le cure dei sanitari e la tac in ospedale, sembrerebbe non aver riportato lesioni serie ma solo qualche lieve contusione.