Nuovo look di corso Trento e Trieste: "speriamo di finire entro agosto"

Sono ormai iniziati da più di dieci giorni i lavori per il rifacimento della pavimentazione di corso Trento e Trieste, aggiudicati dalla ditta P.Q. Edilizia & Strade srl e finanziati con un mutuo di 1,3 milioni di euro.

Il cantiere è partito dal centro per poi estendere l'intervento verso i marciapiedi e per poi passare dalla zona pedonale a quella aperta al traffico per arrecare il minor disagio possibile. Un progetto, quello della riqualificazione pubblica di corso Trento e Trieste, frutto di un gruppo di lavoro coordinato dall'attuale direttore della Facoltà di Architettura alla Sapienza di Roma, Orazio Carpenzano e dagli architetti Mosè Ricci e Filippo Spaini.

Secondo contratto, i lavori vanno ultimati entro 365 giorni, ma l'obiettivo è terminare entro agosto 2018.

L’intervista all’assessore ai lavori pubblici, Giacinto Verna: