Il ritmo passionale del Tango sul palco del Fenaroli

Domani, domenica 28 gennaio, alle ore 17, affascinante appuntamento con il Tango al Teatro Fenaroli di Lanciano per la stagione teatrale 2017/2018. Lo spettacolo, dal titolo “En tus ojos - Piazzolla Tango” - fuori abbonamento proposto da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo.

E portato in scena dalla Compagnia Naturalis Labor, co-produzione Florence Dance Festival; ideazione, coreografie e regia Luciano Padovani, coreografie di tango Silvio Grand. Danzatori Stefano Babboni, Silvio Grand, Loredana De Brasi, Jessica D’Angelo, Roland Kapidani, Roberta Morselli, Elisa Mucchi e Mirko Paparusso. Musiche originali Carlo Carcano.

Dopo l’applauditissimo Romeo y Julieta Tango, Luciano Padovani e la sua Compagnia tornano con uno spettacolo dove tango e danza si fondono in un unico linguaggio. En tus Ojos, nei tuoi occhi, è il modo in cui l’autore vede la passione, scruta l’orizzonte, immagina la musica. Il ritmo del tango lo perseguita, lo insegue, lo cerca. Gli chiede di creare, e per farlo ha bisogno di esteriorizzare ciò che ha dentro distruggendolo, per diventare una scena viva dove i personaggi recitano i loro drammi e dove la musica è in bilico tra l’essere musa ed essere tormento.