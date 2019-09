Giobbe Covatta lunedì a Lanciano per Amref

Farà tappa nel centro commerciale Lanciano il concorso di sensibilizzazione promosso da Ethos e legato a “Via della strada”, il progetto di Amref rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie, lunedì 29 gennaio, alle ore 17.

A premiare gli studenti, ci sarà Giobbe Covatta che con lo slogan “Insieme si può”, porterà all’attenzione la realtà in cui vivono i giovani della contea di Dagoretti in Kenya, fatta di abbandono, fame, malnutrizione, malattie, sfruttamento, criminalità. Una realtà nella quale Giobbe Covatta, Amref e il centro commerciale Lanciano, vogliono migliorare le condizioni di vita dei ragazzi che vivono dimenticati e abbandonati a sé stessi.

Agli studenti è stato chiesto di realizzare un disegno a partire dall’amara fiaba ‘C’era una volta un re… anzi no, c’era una volta una principessa bellissima’ di Giobbe Covatta ed i lavori realizzati per il progetto iniziato a settembre e che si concluderà in questi giorni e complessivamente selezionati nelle diverse città, saranno esposti in tutti i centri commerciali nei giorni in cui ospiteranno la propria finale.

Irriverente ed originale, l’attore Giobbe Covatta è lo storico testimonial di Amref che ci racconterà di come piccoli gesti semplici “possano fare di più di tanti discorsi complicati per rendere il mondo più sano”.