Lo spettacolo Lupo in-canto sul palco delle Caltapie

Stasera, venerdì 26 gennaio, a Le Caltapie di Lanciano, andrà in scena Lupo in-canto del Teatro Muré di Pescara. Lo spettacolo è nel cartellone de La prima stagione, seconda edizione, e giunge dopo gli splendidi contributi di Pierluigi Tortora di Caserta e il guardiese Fabio Di Cocco per il teatro ragazzi. Lupo in-canto è uno spettacolo con musica dal vivo, fatto di racconti, suoni e canti, per restituire uno sguardo autentico sulla figura del lupo e sul suo rapporto con l’uomo.

Tra realtà e folclore, tra storia e poesia, il racconto di un legame ancestrale, quello uomo-lupo, pieno di fascino e mistero come anche di conflitti e contraddizioni. Sin dall’inizio dei tempi, infatti, il lupo è stato sempre visto come il possibile alter-ego dell’uomo, il quale lo ammirava, ne imitava persino le qualità, considerandolo al contempo come un nemico da cui difendersi e, spesso, anche da sterminare.