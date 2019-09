Pista ciclabile e mobilità, il Comune incontra i residenti dei Cappuccini

"Assisto con grande interesse al dibattito che si è sviluppato negli ultimi giorni in città intorno a un tema decisivo per il presente e il prossimo futuro della nostra città. Non credo sia un caso che siano nate nelle ultime settimane associazioni, movimenti, discussioni e confronti che hanno un unico comune denominatore: la mobilità nella nostra città”.

Interviene così il sindaco Mario Pupillo, dopo il dibattito, polemiche e discussioni nati attorno al tema della mobilità sostenibile, in speciale modo riguardo la possibilità della realizzazione di una pista ciclabile in viale Cappuccini. Ed interviene annunciando un incontro con tutto il quartiere che si terrà lunedì 29 gennaio, dalle ore 20.30, nell’aula magna della scuola media Umberto I in viale Cappuccini.

"Abbiamo davanti una sfida importante, decisiva per la sostenibilità del pianeta che ci ospita e per la nostra salute, ma soprattuto per quella dei nostri figli e di chi verrà dopo di noi. - prosegue Pupillo - Abbiamo questa grande responsabilità: occuparci non solo del presente e dell'esistente, ma anche dell'eredità che lasceremo a chi verrà dopo. Ecco perché riteniamo sia utile discuterne insieme con associazioni e cittadini, confrontarsi, partendo dai dati prima che dalle opinioni che ognuno di noi può avere sul tema”.

Il Comune di Lanciano è dotato di un Piano Generale del Traffico Urbano che sembra essere ancora poco conosciuto, soprattutto nei numeri documentati e raccolti attraverso uno studio dettagliato e specialistico. L'Assessorato alla Mobilità allora diretto da Pino Valente affidò nel 2013 tramite gara pubblica la redazione del Piano che diede vita periodo di studio e valutazioni tecniche confortate da analisi dei flussi di traffico, in relazione alle giornate, alle fasce orarie, alla periodizzazione scolastica, alle festività e tanti altri parametri che merita di essere approfondito e conosciuto. Il Piano è disponibile online nel sito web del Comune di Lanciano al link www.bit.ly/PGTU_Lanciano.

“Il nostro progetto, approvato democraticamente dai cittadini lancianesi, è quello di una città che possa, gradualmente ma decisamente, proporre una mobilità urbana sicura, capace di ridurre l’inquinamento atmosferico in una città che trova nel rispetto e nella tutela dell’ambiente e della salute di tutti uno degli elementi fondamentali dell’azione politica amministrativa. La mia elezione a sindaco - spiega - è la conferma anche di questo indirizzo, che volentieri vogliamo portare avanti con il contributo di tutti, anche e soprattutto dei cittadini organizzati in movimenti e associazioni. Nel caso specifico della zona Cappuccini, come ampiamente sottolineato in consiglio comunale nel corso di un'interrogazione della minoranza, nessuna modifica alla viabilità attuale è in programma nel 2018: per ora l'Amministrazione non ha avviato alcuna progettazione come qualcuno, male informato o in mala fede, ha voluto fare intendere, paventando addirittura un inizio lavori a breve. Niente di più falso. - sottolinea il primo cittadino - Ho specificato in più di un passaggio che la nostra visione generale va nella direzione dell'attuazione del PGTU, ma come sa chiunque abbia una minima conoscenza di come funzioni la pubblica amministrazione prima di eseguire un intervento è necessario intercettare fondi per mettere in atto ed iniziare un percorso di progettazione condiviso e partecipato”.