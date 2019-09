Politiche 2018, a Lanciano scrutatori disoccupati o inoccupati

In occasione delle elezioni Politiche del 4 marzo 2018 il Comune di Lanciano, come stabilito dalla Giunta Pupillo con Delibera del 10 gennaio, procederà alla nomina degli scrutatori tra gli iscritti all'albo degli scrutatori del Comune dando priorità a disoccupati e/o inoccupati regolarmente iscritti al Centro per l'Impiego e agli studenti delle scuole superiori e università che non percepiscano alcun reddito da lavoro autonomo o dipendente.

Per dare la propria disponibilità, oltre ad essere iscritti all'Albo degli Scrutatori del Comune di Lanciano, è necessario presentare la domanda di partecipazione entro le ore 12 di venerdì 2 febbraio 2018, compilando il modello che è possibile scaricare al link bit.ly/Domanda_Scrutatore_Politiche2018.

La domanda va inviata entro il termine stabilito tramite pec all'indirizzo elettorale@pec.lanciano.eu o consegnata direttamente all'ufficio URP del Comune di Lanciano in piazza Plebiscito 59 durante gli orari di apertura dell'ufficio: dal lunedì al venerdì 8.30/12.30; martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

Nel caso in cui le domande di partecipazione fossero superiori al numero di scrutatori occorrenti, si procederà a sorteggio in seduta pubblica nell'Ufficio Elettorale del Comune di Lanciano. La data e l'orario verranno comunicati con congruo anticipo.