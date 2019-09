Il Lanciano torna alla vittoria: 4 a 0 al Vasto Marina. Sorprese Trigno Celenza e Roccaspinalveti

Mission impossible quella del Vasto Marina di mister Ascatigno a Lanciano con i rossoneri di casa chiamati a riscattare la prima sconfitta stagionale di domenica scorsa. I lancianesi si impongono per 4 a 0 con le reti di Sardella, D'Adamo (autorete), Petrone e Quintiliani e ristabiliscono le distanze dall'Atessa Mario Tano che deve accontentarsi di un punticino in casa.

Il big match contro la Virtus Ortona infatti termina in parità (1 a 1) con il capocannoniere del girone B, Del Peschio, ancora decisivo: è lui a portare in vantaggio gli ortonesi poi raggiunti da Sciarrino.

L'Athletic Lanciano capitola a sorpresa contro il Tre Ville nell'anticipo di ieri: 2 a 1. Barone risponde a Memmo, ma poi Pagano sigla il due a uno finale che porta i gialloverdi fuori dai play out.

Un'altra sorpresa arriva da Roccaspinalveti, dove i locali hanno la meglio su uno Scerni ora lontano dalle zone che contano. Sugli scudi Simone Piccirilli, autore di una doppietta; nel mezzo c'è la rete di Farina su calcio di rigore.

Torna anche a respirare il Trigno Celenza grazie a un'altra doppietta, quella di Marco Raspa che permette ai celenzani di espugnare Paglieta. Un risultato, questo, che inguaia il Fresa, ora lontano quattro lunghezze dalla quota play out. I biancorossi vanno sotto di due reti tra le mura amiche (Lasalandra e Luciano), poi sale in cattedra il solito Giuseppe Tracchia che con una doppietta ristabilisce la parità regalando un punto d'oro a mister Stella (che in settimana ha accolto il rinforzo in attacco Giuseppe Zara).

LA 2ª GIORNATA DI RITORNO

Atessa Mario Tano - Virtus Ortona 1-1

Fresa - Orsogna 2-2

Lanciano - Vasto Marina 4-0

Paglieta - Trigno Celenza 1-2

Roccaspinalveti - Scerni 2-1

Tre Ville - Athletic Lanciano 2-1 (ieri)

Riposano S. Vito e Tollese

LA CLASSIFICA

Lanciano 45



Atessa Mario Tano 41

Virtus Ortona 37

Athletic Lanciano 29

Vasto Marina 28



Scerni 24

Orsogna 23

Tollese 15

Paglieta 15

Roccaspinalveti 14

Tre Ville 13



S. Vito 12

Trigno Celenza 12



Fresa 8

LA PROSSIMA GIORNATA

S. Vito - Lanciano

Scerni - Fresa

Tollese - Tre Ville

Trigno Celenza - Roccaspinalveti

Vasto Marina - Atessa Mario Tano

Virtus Ortona - Paglieta

Riposano Athletic Lanciano e Orsogna