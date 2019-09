Politiche 2018, accorpamento sedi per 14 sezioni elettorali

In occasione delle elezioni Politiche del 4 marzo 2018 quattordici sezioni elettorali di Lanciano saranno spostate in altre sedi rispetto alle abituali ubicazioni. Lo spostamento è dovuto in primo luogo al taglio dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali da parte del Ministero dell'Interno, che nell'ultima consultazione del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 è stato pari a circa 40 mila euro.

L'operazione di accorpamento dei plessi che ospitano i seggi si è resa necessaria anche per motivi di sicurezza e inidoneità dei locali delle vecchie scuole dismesse che sono risultate non adeguate ad ospitare i seggi, i cittadini elettori e le forze dell'ordine, come riscontrato da diversi e puntuali sopralluoghi della Commissione Elettorale Circondariale di Lanciano e dei tecnici del Settore Lavori Pubblici.

La Giunta Comunale ha quindi stabilito (Deliberazioni del 20/10/2017, n. 342 e del 29/12/2017, n. 441) sulla base dei verbali della Commissione Elettorale Circondariale (16/10/2017, n. 195 e del 28/12/2017, n. 245) la nuova ubicazione delle quattordici sezioni, come da elenco che segue.

Sezione n. 7 Istituto Magistrale “C. De Titta” alla Scuola Elementare “Principe di Piemonte” Sezione n. 9 Istituto Magistrale “C. De Titta” alla Scuola Media “G.Mazzini”

Sezione n. 21 ex Scuola Elementare Sant’Amato alla Scuola Elementare Madonna del Carmine

Sezione n. 23 ex Scuola Elementare San Nicolino alla Scuola Elementare Marcianese

Sezione n. 24 ex Scuola Elementare Villa Andreoli alla Scuola Elementare Iconicella

Sezione n. 27 ex Scuola Materna Serre alla Scuola Elementare Marcianese

Sezione n. 28 ex Scuola Elementare Rizzacorno alla Scuola Elementare Marcianese

Sezione n. 29 Scuola Elementare Villa Stanazzo alla Scuola Media “D’Annunzio”

Sezione n. 30 ex Scuola Elementare Villa Elce alla Scuola Elementare Marcianese

Sezione n. 31 ex Scuola Elementare Nasuti alla Scuola Elementare Madonna del Carmine

Sezione n. 32 ex Scuola Materna San Iorio alla Scuola Elementare “Eroi Ottobrini”

Sezione n. 33 ex Scuola Elementare Villa Martelli alla Scuola Media “D’Annunzio”

Sezione n. 37 Scuola Materna Serroni alla Scuola Elementare Olmo di Riccio

Sezione n. 43 ex Scuola Elementare Santa Maria dei Mesi alla Scuola Elementare “Eroi Ottobrini”





Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale del Comune di Lanciano (0872707206), che oltre al consueto orario di apertura degli uffici (dal lunedì al venerdì 8.30/12.30; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30) garantirà l'apertura straordinaria sabato 27 e domenica 28 gennaio dalle 8 alle 20 e domenica 4 marzo dalle 7 alle 23.