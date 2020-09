"Fanciullo formato, societÃ  sicura"

Ieri, 20 novembre, come ogni anno, si è celebrata in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In occasione del 21° anniversario della firma della Convenzione Onu, il Comune di Lanciano ospiterà l'iniziativa di solidarietà e riflessione “Fanciullo formato, Società sicura”, promossa dall'organizzazione sindacale delle professioni infermieristiche, Nursind. Nell'occasione verranno donati a cinque Istituti Comprensivi della provincia di Chieti, tra cui il D'Annunzio di Lanciano, dei defibrillatori semiautomatici, comprensivi della formazione necessaria al loro utilizzo.

“Occuparci di diritti, soprattutto quelli dedicati ai più piccoli, rappresenta un percorso che "naturalmente" disegniamo tutto l'anno attraverso attività di sostegno e protezione, con i nostri servizi quotidiani. - afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Dora Bendotti - Occuparci e impegnarci per politiche dedicate all'infanzia significa parlare di politiche per il futuro, soprattutto in occasione come queste che ci ricordano puntualmente l'importanza dei diritti dei cittadini più piccoli. Un particolare ringraziamento - prosegue - va al Nursind nelle persone del Segretario provinciale Vincenzo Pace e del Responsabile della formazione Angelo De Luca, per la lodevole iniziativa promossa e per la concreta testimonianza di vicinanza ai temi dell'infanzia e dell’adolescenza".

L'iniziativa e la consegna del defibrillatore semiautomatico si terranno nella Casa di Conversazione di Lanciano oggi, martedì 21 novembre, alle ore 17.30.