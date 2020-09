La Tarsu 2013 approda in consiglio comunale

Nuova seduta per il consiglio comunale di Lanciano oggi pomeriggio, venerdì 17 novembre, alle ore 17, in seduta straordinaria ed urgente. Oltre alle variazioni di bilancio già approvato con delibere di giunta e tre debiti fuori bilancio, primo punto all’ordine del giorno sarà il “rimborso a favore dei contribuenti della somma illegittimamente riscossa dal Comune a titolo di Tarsu per l’anno 2013”. Così come richiesto dall’intera minoranza nell’ultima assise civica [LEGGI QUI].

Il documento è stato firmato da tutti i 5 gruppi consiliari di minoranza (Libertà in Azione, Forza Italia, Lanciano Popolare - Udc, Nuova Lanciano e Lanciano al Centro) per richiedere ufficialmente di rimborsare i cittadini che hanno erroneamente pagato la Tarsu 2013 con aggravi non dovuti. E contestualmente chiedono l’apertura di uno sportello ad hoc per i cittadini in questa particolare situazione e che sia, anche in futuro, facilitatore e mediatore nelle controversie di qualsiasi natura.

All'ordine del giorno anche l'approvazione del bilancio consolidato relativo l’Esercizio 2016 del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Lanciano.