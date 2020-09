Gruppo elettrogeno al De Giorgio, domani si torna a scuola

Domani, martedì 14 novembre, riprenderanno regolarmente le attività didattiche dell'Istituto "De Giorgio" di Lanciano e della scuola elementare "Rocco Carabba", provvisoriamente ospitata nell'edificio scolastico di via Barella.

Il guasto alla cabina primaria di alimentazione elettrica nei pressi dell'Istituto, che ha causato la sospensione delle lezioni per sabato e lunedì [LEGGI QUI], è in via di riparazione definitiva: la ditta incaricata dalla Provincia di Chieti del complesso intervento ha comunicato in giornata che domani sarà completato il ripristino della funzionalità della cabina.

L'assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Lanciano ha quindi provveduto, con urgenza, a dotare l'Istituto di un gruppo elettrogeno da 30Kw sufficiente a garantire l'autonomia e il regolare funzionamento degli impianti elettrici della scuola per consentire già da domani la ripresa delle attività didattiche.