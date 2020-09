Salviamo la Honeywell, solidarietÃ  a teatro

Dopo 8 settimane di presidio e due mesi senza stipendio si moltiplicano le iniziative di solidarietà nei confronti dei dipendenti della Honeywell, ancora in bilico in una situazione che non accenna a migliorare. Di qui l’appuntamento di stasera, al teatro Fenaroli di Lanciano, alle ore 21, per lo spettacolo teatrale “Il libretto di papà”, di Giovanni Allotta, della compagnia Dilettanti allo Sbaraglio di Guastameroli.

Le donazioni saranno devolute all'associazione Salviamo la Honeywell fondata dagli stessi operai dell'azienda. In conferenza stampa c'erano i sindacalisti Luciano Ianni (Fiom), Antonello Tritapepe (Fim) e Alessio Di Giovanni (Uilom), presente inoltre Dorato Di Camillo, segretario provinciale Fim.

"Finora abbiamo ricevuto la solidarietà e donazioni da parte di molti comuni e lavoratori di decine di altre aziende. - hanno detto i rappresentanti della Rsu - Per noi sono fondi molto importanti dopo 54 giorni di presidio permanente. Le somme raccolte saranno destinate alle famiglie degli operai. Per noi è un tesoretto e siamo orgogliosi per quanti stanno contribuendo".