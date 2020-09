Bando Sasi, Basterebbe incontra i sindaci: "tutto regolare"

Sono 42 i sindaci tra i 76 Comuni soci che hanno risposto all’invito del presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe ed hanno partecipato alla riunione che si tenuta nel pomeriggio di oggi nel Palazzo degli Studi di Lanciano.

L’incontro è stato occasione per discutere e chiarire i punti salienti del bando di selezione per 67 assunzioni che nelle ultime settimane ha tenuto banco e causato non poche polemiche per tempi e modalità. Assenti, così come annunciato nei giorni scorsi, gli 8 sindaci che hanno chiesto a gran voce l’annullamento del bando [LEGGI QUI] per evitare “una pioggia di ricorsi”.

Il Cda ed il presidente, con il favore degli amministratori presenti oggi a Lanciano, però vanno avanti, sottolineando ancora una volta l’assoluta legalità e necessità della selezione, così come rimarcato da Basterebbe ai nostri microfoni.