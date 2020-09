Tornano le Conversazioni del VenerdÃ¬, 11 appuntamenti fino a gennaio

Sono 11 gli appuntamenti con la prima parte della seconda edizione delle Conversazioni del Venerdì, festival promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano, in collaborazione con le associazioni della città, che prenderà il via venerdì 3 novembre, dalle 17.30, nella Casa di Conversazione di Lanciano.

Quest'anno, la novità principale è rappresentata dal progetto “Sentinelle della Cultura” che coinvolgerà i ragazzi dell'Anffas di Lanciano nella diffusione e divulgazione delle iniziative culturali organizzate dall'assessorato. Inoltre, nel mese di dicembre, le Conversazioni saranno concluse con una degustazione di prodotti tipici offerti dai produttori locali.

“In coerenza con i temi proposti nell'ambito della candidatura di Lanciano a Capitale della Cultura 2020, abbiamo proposto alle associazioni di lavorare su quello che abbiamo definito l'ABC delle Conversazioni: l'Accoglienza, la Bellezza, il Cammino. - spiega l’assessore alla Cultura, Marusca Miscia, accompagnata da Alessandro Bianco e Simona Mutti dell’Anfass - Questa Amministrazione ha riaperto le porte di uno spazio come la Casa di Conversazione, trasformandolo in un luogo aperto, in cui tutti potessero sentirsi a casa appunto, dove l'accoglienza è soprattutto un valore da praticare. Crediamo nel diritto-dovere educativo che una Amministrazione ha nei confronti della comunità, che si traduce nella scoperta della bellezza in tutte le sue forme, anche quelle che si definiscono per negazione, in contrapposizione a ciò che è brutto, cattivo, ingiusto. Riteniamo che questa intrapresa con le Conversazioni sia la strada giusta: con i necessari accorgimenti tesi a migliorare il progetto, per proseguire il nostro cammino di condivisione e diffusione della cultura. - afferma - Sono particolarmente grata all'Anffas per averci proposto il progetto Le Sentinelle della Cultura, che abbiamo accolto a braccia aperte e che sono certa garantirà a tutta la comunità l'informazione puntuale degli eventi culturali in programma nella nostra città”.

Si partirà quindi venerdì 3 novembre con “Due passi sulla Tiburtina tra storia, geografia, monumenti e popoli” con Umberto Nasuti e si proseguirà ogni venerdì fino al 19 gennaio 2018 con le celebrazioni per il Bicentenario della morte di Fedele Fenaroli. Per scoprire tutti gli appuntamenti, è possibile consultare la pagina Facebook Conversazioni del Venerdì.