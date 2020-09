Sorpreso a rubare in casa di un’anziana da poco defunta, arrestato

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lanciano e quelli della locale Stazione, nell’ambito di uno specifico dispositivo finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno tratto in arresto, per furto aggravato in flagranza, un 51enne locale sorpreso a rubare all’interno di un’abitazione sita in zona Villa Stanazzo.

L’uomo, anch’egli residente nella stessa zona, si è introdotto, forzando una finestra posta sul retro, in un’abitazione al momento disabitata, essendo l’anziana proprietaria defunta appena due giorni prima, e si è impossessato di diversi monili in oro, di alcuni orologi e di una piccola somma di denaro.

I Carabinieri, allertati da alcuni vicini che avevano udito dei rumori, giunti sul posto, hanno beccato il ladro ancora all’interno dell’abitazione e con il bottino nelle tasche. Per Maurizio Rapino, 51 anni, è quindi scattato l’arresto in flagranza di reato. La refurtiva, per un valore di circa 500 euro, è stata tutta recuperata e restituita ai familiari della defunta proprietaria. Nel pomeriggio di oggi si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto presso il tribunale di Lanciano nel corso della quale, a carico di Rapino, è stata applicata la misura cautelare in carcere in attesa del processo per direttissima.