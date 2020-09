Dalla Regione 1 milione di euro per il Central Park frentano

“La straordinaria giornata di ieri rimarrà nella storia di Lanciano per tanti motivi. Per la prima volta il consiglio si riuniva senza Pino Valente, il nostro vicesindaco e grande amico di Lanciano e dei lancianesi che tanti sforzi ha prodotto nell'interesse della nostra comunità”. Commenta così il sindaco Mario Pupillo il consiglio comunale di ieri a cui ha partecipato anche il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso [LEGGI QUI].

“Le parole con cui il presidente D'Alfonso ha voluto ricordare nella più importante sede civica della città il suo esempio di uomo e amministratore, resteranno scolpite nei cuori di tutti noi. L'annuncio del finanziamento di 1 milione di euro per completare la riqualificazione del Parco pubblico “Villa delle Rose” è stato il miglior modo di ricordare l'amministratore e politico a servizio della comunità Pino Valente: con i fatti, oltre che con le parole. - dice Pupillo - Proprio Pino da assessore ai Lavori Pubblici appena insediato nel secondo mandato aveva voluto fortemente e tempestivamente avviare la riqualificazione per il lotto che competeva al Comune di Lanciano, con un finanziamento di 300 mila euro destinati alla demolizione e ricostruzione della gradinata. Un chiaro segnale alla città, per un'opera strategica che insieme all'avvio dei lavori per il corso cambierà il volto del centro di Lanciano per un investimento complessivo sul centro di Lanciano di 2,5 milioni di euro”.

La riqualificazione del Parco riguarderà un'area importante della città che dovrebbe diventare un grande polmone verde, aperto a tutti, senza barriere, né cancelli. “Siamo davvero felici di aver posto le basi per un intervento così importante, che verrà realizzato grazie all'impegno mantenuto dalla Regione e dal presidente Luciano D'Alfonso. - prosegue il sindaco - Lo ringrazio per la vicinanza nei fatti, oltre che con le parole: non solo per aver lavorato insieme a noi per cambiare Lanciano in meglio, ma anche per aver raccolto il mio invito a dotare tutti i luoghi del sapere gestiti dalla Regione Abruzzo della collana La Cultura dell'Anima della Casa Editrice Carabba di Lanciano. La nostra città è al centro della scena politica regionale come mai prima d'ora, grazie a questa Amministrazione che da 6 anni governa la città nell'unico interesse collettivo del bene della nostra comunità”.