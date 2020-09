Chiusura tribunali: "i territori devono trovare un accordo comune"

Si è tenuta questa mattina nella sede del Patto Territoriale a Santa Maria Imbaro la tavola rotonda su “La funzione pubblica e l’impatto economico e sociale del tribunale nei territori di Lanciano e Vasto”, organizzata dall’Ordine dei Commercialisti di Lanciano in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Lanciano.

L’incontro, a cui hanno partecipato i sindaci del territorio tra cui quelli di Rocca San Giovanni, Torino di Sangro e Palombaro, è stato una nuova occasione per ribadire l’impatto socio-economico che i presidi di giustizia hanno sul nostro territorio e l’assoluta necessità di un accordo, nello specifico tra Lanciano e Vasto, per il raggiungimento di una soluzione comune.

“Ben vengano questi incontri in cui si parla a chiare lettere del problema - ha commentato il sottosegretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli - ed è questo il momento per gli amministratori locali di formulare una proposta chiara e precisa da poter portare in Parlamento per scongiurare la chiusura dei nostri tribunali. E’ questa la strada giusta”.

Pesante l’assenza del sindaco Mario Pupillo.