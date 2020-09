Come influisce il web sulle nostre vite? Se ne parla al Polo Museale

“Il web a servizio dell’Uomo e non l’Uomo a servizio del web" è il titolo del convegno promosso dalla Caritas Diocesana dell'Arcidiocesi di Lanciano-Ortona, in collaborazione con l'associazione Joomla! Abruzzo e con il patrocinio del Comune di Lanciano, che si terrà domani, sabato 21 ottobre, dalle ore 9, nel Polo Museale Santo Spirito.

La Caritas Diocesana, nell’ambito del progetto socio-culturale “I Giorni dell’Otium”, inserendosi nel festival nazionale sull’alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese “DIGITALmeet” e pensando all'attuale contesto sociale in cui la digitalizzazione e il web predominano su ogni aspetto della vita quotidiana, lavorativa e privata, promuove questa giornata come un momento di riflessione sulle nuove tecnologie digitali per il lavoro e la comunicazione.

Interverranno dottor Walter Nanni, sociologo e responsabile dell'Ufficio Studi di Caritas Italiana, Alessandro Germano, presidente dell'associazione Joomla! Abruzzo e internet e social media consultant ed il diacono Luigi Cuonzo, direttore della Caritas Diocesana Arcidiocesi di Lanciano-Ortona.