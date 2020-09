I ragazzi del corso di perfezionamento flautistico per i Concerti del Parco

Ancora un appuntamento con la rassegna concertistica dei Concerti del Parco, domenica 22 ottobre, alle 18, nella sala di musica da camera Manlio La Morgia del Parco delle Arti Musicali. Ad intrattenere il pubblico ci sarà il concerto finale del corso annuale di Perfezionamento Flautistico, tenuto dai Maestri Paolo Rossi e Nicola Campitelli con l'insostituibile collaborazione della Maestra Manuela Marcone.

I Concerti del Parco, a cura dell’Associazione “Amici della Musica”, anticipano e seguono la vera e propria formazione orchestrale dell’Estate Musicale Frentana, e sono tutti collegati a seminari, conferenze, workshop, corsi, master class, stage e recording day. Questi corsi, con i concerti collegati, ampliano l'offerta formativa, didattica e musicale, a tutto l'anno accademico, per interrompersi solo nel periodo estivo per far posto, appunto, alla formazione orchestrale e i concerti collegati dell'Estate Musicale Frentana.

Il Concerto del Parco di domenica 22 ottobre sarà inoltre occasione per consegnare ad allievi e docenti della Scuola Civica di Musica gli inviti per i concerti di novembre in programma per la stagione dell'Estate Musicale Frentana.

I soci/abbonati hanno diritto ad entrare gratuitamente ed assistere ai Concerti del Parco. I biglietti per il posto unico sono fissati a 5 euro. Tutta la programmazione è disponibile sul sito ufficiale www.estatemusicalefrentana.it.