Monumento ai Bersaglieri, domenica l’inaugurazione

Si terrà domenica 22 ottobre a Lanciano la cerimonia organizzata dalla Sezione Bersaglieri in congedo, in occasione del 54° Anniversario della Fondazione del presidio frentano dei cappelli piumati, che avvenne nel lontano 1963 grazie all’iniziativa del giovane Ten Bers Nicola Ruicci e di altri appassionati bersaglieri lancianesi.

La Sezione associativa ha commissionato allo scultore Antonio Di Campli la realizzazione di un Monumento in marmo in memoria dei Bersaglieri caduti in guerra e in missione di pace, che sarà posizionato in piazza Pace dietro Palazzo degli Studi.

L’evento si articolerà in due momenti. Nella mattinata, dopo l’apposizione delle corone innanzi al Monumento dei Caduti, una breve sfilata lungo il corso Trento e Trieste dei Bersaglieri delle Sezioni provenienti dalle quattro province abruzzesi, dei rappresentanti dei Corpi D’Arma e delle Autorità civili e militari del territorio. Non mancherà un momento di raccoglimento con la Santa Messa verso le ore 11 prima dell’inaugurazione dell’opera marmorea che ritrae il volto del Fondatore della Sezione di Lanciano, il Ten Bers Nicola Ruicci, e la consegna dei riconoscimenti.

Nel pomeriggio, alle ore 18, in piazza Plebiscito si esibirà la Fanfara “A. Lamarmora” di Casoli con un repertorio ricco ed emozionante di canzoni e marce bersaglieresche.