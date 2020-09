EMF, dal Ministero in arrivo nuovi fondi

E’ di 32.900 euro il contributo ministeriale che arriverà all’Associazione “Amici della Musica” Fedele Fenaroli, grazie ad un progetto presentato proprio al Ministero dei Beni Culturali e per attività didattiche, artistiche e concertistiche.

Dopo la perdita del Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo) a causa del mancato arrivo dei corrispondenti finanziamenti regionali, questo è il primo atto del neo Sovrintendente Artistico, e già presidente dell’associazione, Omar Crocetti che, grazie ad una progettazione culturale di livello, è riuscito a riportare i fondi ministeriali a Lanciano, dopo gli oltre 168mila euro arrivati nelle casse della Fenaroli per progetti ed iniziative che l’hanno vista come ente partner e capofila.

“Il recupero di questi fondi è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione. - commenta Crocetti - E con il sostegno dell’Amministrazione comunale e della Regione Abruzzo, necessario per il mantenimento dei contributi ministeriali, vogliamo portare avanti l’importante lavoro culturale legato a musica e didattica musicale che fa di questa istituzione, da 47 anni, un fiore all’occhiello per l’intera città di Lanciano”.

“Esprimiamo la nostra grande soddisfazione per questa ennesima dimostrazione dell'importanza e del valore culturale dei progetti proposti dall'Associazione Amici della Musica. - afferma il sindaco Mario Pupillo - Bisogna andare avanti nel lavoro di squadra tra la Regione, l'Amministrazione comunale e la prestigiosa Associazione per intercettare ulteriori fondi nell'interesse non solo di Lanciano, ma dell'Abruzzo intero. Un plauso a Omar Crocetti e al neo presidente Franco Ruggieri per questo importante obiettivo centrato”.