La cultura abbatte i muri, al Polo Museale le famiglie al museo

Domenica 8 ottobre, dalle ore 16, nel Polo Museale Santo Spirito di Lanciano torna F@Mu, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo.

Ogni anno accoglie in un solo giorno più di 50 mila persone tra bambini ed adulti accompagnatori con lo scopo di promuovere l’educazione museale. Un evento che vuole mostrare come l’esperienza della visita al Museo possa essere occasione di educazione al nostro patrimonio. Il tema che ogni anno caratterizza F@Mu in modo diverso, vuole aggiungere alla manifestazione valori educativi supplementari.

Il tema dell’edizione 2017 è “la Cultura Abbatte i Muri”. In un momento culturale dove i valori di integrazione, accoglienza, fratellanza e condivisione sono difficili da trasmettere l’esperienza della visita al Museo può essere una buona occasione per farlo. Il Polo Museale Santo Spirito di Lanciano, come ogni anno, aderisce al FAMU e invita genitori e bambini al laboratorio: “Possedere l’essenza – laboratorio sulle culture e sull’arte nel mondo con realizzazione di un mandala”.