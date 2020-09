Inaugurata la nuova Scuola dâ€™arte presepiale nel centro storico

E’ stata inaugurata domenica 1 ottobre scorso la sede della Scuola d’arte presepiale in via Santa Maria Maggiore 22, a cura dell’AIAP (Associazione Italiana Amici del Presepe) presieduta da Gianni Roselli.

Una scuola che trasforma l’amore per i presepi e per l’arte in insegnamento, anche per i più piccoli, e la sede con la mostra permanente di artistici presepi caratterizzati dalla massima cura per i dettagli ed un altissimo livello qualitativo che portano per mano i visitatori in un viaggio tra fede, storia e cultura.scuol

Nuova scuola e nuova targa per la sede dell’associazione nel vico 44 di via Garibaldi, dopo il furto di quella precedente, sono state mostrate al pubblico nel corso di un incontro a cui hanno partecipato anche il sindaco Mario Pupillo, il presidente del consiglio comunale Leo Marongiu ed i fratelli Riccardo e Gianluca Di Nola per la ditta “Lamar Marmi”, che hanno donato la nuova targa.