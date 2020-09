Ancora un furto alla scuola media Umberto I

A poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico, ancora ladri nella notte nella scuola media Umberto I, a soli 4 mesi dall’ultimo furto [LEGGI QUI].

Questa volta i malviventi si sarebbero intrufolati dalla sala professori dell'edificio in vial Cappuccini, scassinando di nuovo il distributore automatico per portare via i soldi ma, secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ladri hanno portato via alcuni pc e tablet dall'aula professori, ma non avrebbero trovato nient'altro di valore perché, dopo gli ultimi furti, i pc per gli alunni non erano ancora stati riacquistati.

L’ultimo furto c’era stato il 22 maggio scorso, a pochi mesi dal raid che costò ben 20 computer portatili acquistati grazia ad una colletta fatta tra professori e genitori. Oggi, solo paura e disordine. Sul posto ci sono ancora le forze dell’ordine.