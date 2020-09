Lâ€™albero dellâ€™amicizia rafforza il gemellaggio Lanciano - Riedenburg

Per il gemellaggio che lega ormai da due anni le città di Lanciano e Riedenburg, prosegue lo scambio culturale tra i ragazzi della scuola media Mazzini e gli alunni della Johann Simon Mayr Schule che in questi giorni sono ospiti nelle famiglie dei loro colleghi frentani per il secondo anno consecutivo.

E tra laboratori, lezioni in aula, escursioni e visite guidate, i ragazzi tedeschi hanno scelto di portare in dono agli alunni della Mazzini un albero di melo in segno di amicizia e solidarietà e da far crescere insieme e poter così poi mangiare i frutti della pianta dell’amicizia direttamente dalla Baviera.

E domani mattina, venerdì 29 settembre, visita ufficiale al Comune di Lanciano nella sala consiliare del Palazzo comunale.