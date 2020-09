Vasta operazione contro i furti di rame, arresti in tre regioni

Arresti in tre regioni per i furti di rame nelle centrali fotovoltaiche. Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanciano e condotta dai Carabinieri dell'omonima Compagnia che, in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Foggia, stanno eseguendo numerosi ordini restrittivi tra l’Abruzzo, il nord della Puglia e ai confini con la Basilicata, nei confronti di soggetti appartenenti ad un agguerrito sodalizio dedito ai furti di “materiale fotovoltaico” avvenuti nell’area frentana nei mesi scorsi.

Ulteriori particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina, alle ore 11:30, presso la Compagnia Carabinieri di Lanciano [LEGGI].