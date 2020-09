Cambio al vertice per l’associazione "Amici della Musica"

Nuovo corso per l’associazione Amici della Musica - Fedele Fenaroli che, dopo 9 anni, cambia presidenza ed organigramma per rispondere alle sopraggiunte esigenze date dalla elevata complessità organizzativa ed operativa venutasi a creare in questi anni.

A seguito del CdA dello scorso 5 settembre, il dott. Franco Ruggieri è stato nominato come nuovo presidente, affiancato dal nuovo vicepresidente, il prof. Antonio Spadano, che subentra ad Elvira Giancristofaro.

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Radiologia e Scienza delle Immagini, già direttore della Unità Operativa Complessa di Radiologia nell’ospedale Renzetti, Franco Ruggieri è attualmente direttore sanitario e radiologo dell’Istituto “Madonna del Ponte” a Lanciano. Musicista e appassionato di musica è stato anche allievo e collaboratore del Maestro Manlio La Morgia negli anni del “Cenacolo Musicale Fedele Fenaroli”.

Sotto la direzione di Monsignor Don Ilo Trotta, si è dedicato alla ricerca personale dei componenti dispersi, tra la cantoria della chiesa di Santa Giovina e Santa Maria Maggiore. Ha inoltre curato l’iniziativa, con il compianto architetto Vittorio Renzetti, per l’inaugurazione della sala dedicata al Maestro Luigi Torrebruno con concerto dedicato alla memoria del primo direttore artistico dell’EMF.

Nuovo incarico e nuove sfide anche per l’ormai ex presidente Omar Crocetti che da oggi ricoprirà l’importante incarico di sovrintendente artistico, figura altamente professionale, manageriale e di alto profilo tecnico e che si occuperà di tutte le attività didattiche, artistiche e tecniche dell’istituzione. “Preme sottolineare soprattutto la passione, la dedizione e la professionalità dimostrate, che spingono quanti coinvolti negli ultimi anni nell’attività della associazione, a vario titolo, a rivolgere poche ma sentite parole di saluto ed apprezzamento al presidente uscente Omar Crocetti. - afferma il CdA dell’associazione Amici della Musica - In queste situazioni si diventa spesso anche amici e quello di oggi è un momento senza dubbio particolare per tutti. Insieme al sovrintendente artistico Crocetti - prosegue il CdA - vogliamo raggiungere nuovi ed ulteriori traguardi cui l’associazione aspira con la sua attività didattica, formativa e concertistica”.

Questo nuovo assetto organizzativo rappresenta un nuovo inizio, un nuovo percorso ed un passaggio verso nuovi stimoli, interessi e nuovi obiettivi da realizzare con tutto l’entusiasmo e la professionalità che contraddistinguono l’attività dell’associazione. Ciò che oggi sarà importante mettere in atto per riuscire a raccogliere le sfide che il futuro proporrà agli Amici della Musica, è la passione ed il sincero attaccamento all’istituzione ed alle sue attività che la rendono unica da ben 46 anni, rinnovando così, ancora oggi, quel comune senso di appartenenza che rende l’associazione Amici della Musica, non solo un fiore all’occhiello di Lanciano, ma un luogo in cui i rapporti sono dettati da reale amicizia e stima reciproca.

La prima uscita ufficiale del nuovo presidente Ruggieri e del nuovo sovrintendente Crocetti ci sarà domani, domenica 24 settembre, in occasione del Concerto del Parco, in programma alle ore 18, nella sala “Manlio La Morgia” del Parco delle Arti Musicali.