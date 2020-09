Va a Luigi Schips il Frentano d’Oro 2017

Nell’anno del ventennale, il Frentano d’Oro quest’anno va al prof. Luigi Schips, direttore U.O.C. Urologia nell’ospedale “San Pio da Pietralcina” Vasto-Chieti. Il prof Schips vanta nella sua lunga attività collaborazioni e numerose pubblicazioni sia in Italia che all’estero dove ha introdotto nuove tecniche chirurgiche in campo urologico. Nel 2007 è stato un pioniere della chirurgia laparoscopica, chirurgia laser endoscopica, PDD fluorescenza per tumore uroteliale. Schips esegue anche interventi su rene e prostata con l'avveniristico e nuovissimo Robot "Da Vinci".

Nel 2008 ha eseguito il primo intervento di Nefrectomia con tecnica S.I.L.S. effettuata in Italia e il primo intervento di Surrenalectomia con tecnica Single Port in Europa; il primo intervento di Nefrectomia Parziale in assenza di ischemia con tecnica Single Port in Europa. La sua attività chirurgica, volta anche alla promozione della cultura urologica, gli ha valso ambiti riconoscimenti anche all’estero.

Per questo il comitato dei garanti, che ogni anno opera la selezione dei curricula, candidati all’assegnazione del Frentano d’Oro, ha scelto proprio lui per l’impegno profuso anche verso i giovani specializzandi. Il premio, istituito dall’omonima associazione su intuizione del presidente, ragionier Ennio De Benedictis, infatti viene assegnato annualmente a una persona della Frentania, ancora in vita, che si è resa benemerita in ambito nazionale e internazionale nel campo delle scienze, della cultura, dell’arte, dell’economia e delle professioni, dando lustro e prestigio alla sua terra natia.

“L’intento – precisa Ennio De Benedictis, presidente dell’associazione culturale Il Frentano d’Oro – è quello di conservare con atti tangibili la memoria delle persone che hanno onorato la nostra terra nei suoi valori più nobili ed elevati dal punto di vista intellettuale, morale, professionale, artistico e filantropico”. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 30 settembre, alle 18, nel teatro Fedele Fenaroli di Lanciano e sarà preceduta da un dibattito sulla vita del premiato.