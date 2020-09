D.N.A. e M.L., sessantenni residenti a Lanciano, sono stati arrestati oggi, lunedì 18 settembre, in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dai Carabinieri della Compagnia di Atessa comandati dal Luogotenente Federico Ciancio.

Alle 8 di questa mattina, nell'immediata periferia di Lanciano, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Atessa diretti dal Maresciallo Maggiore Daniele Lucentini, a seguito di una perquisizione domiciliare, all'interno dell'abitazione dei due incensurati, hanno rinvenuto 10 kg di marijuana divisa in dosi ed otto piante dell'altezza di circa 1,80 metri in coltivazione, nonché altre due messe ad essiccare, ed un bilancino di precisione.

Per i due è stata disposta dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Lanciano, Mirvana di Serio, la detenzione presso la Casa Circondariale frentana di Villa Stanazzo, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Visto il non trascurabile quantitativo di droga sequestrata, il cui valore di mercato è di circa 100 mila euro, è presumibile che i due avessero una vera e propria rete di clienti in Lanciano e nella Val di Sangro. Ora le indagini cercheranno di far luce proprio su questo aspetto per comprendere l'entità del fenomeno.