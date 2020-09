Piazza affollata ieri sera per ascoltare lo storico chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia e poi tutti su per il corso per assistere ai fuochi pirotecnici a mezzanotte. Pienone per la seconda sera delle Feste di Settembre a Lanciano dove, complice il clima mite e l’inizio del weekend, si è vista una grande partecipazione di pubblico sotto le luci delle luminarie Paulicelli in attesa degli spari cantando le storiche canzoni dei Pooh. Battaglia ha inoltre approfittato del concerto di piazza Plebiscito per registrare le immagini del suo prossimo dvd.

E oggi si prosegue alle 19 con la Processione in onore della Madonna del Ponte e si respira già aria di attesa per la chiusura dell’edizione 2017 con il gran concerto di Alex Britti.

Ecco le immagini di ieri sera: