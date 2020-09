Giornata frenetica quella di oggi, venerdì 15 settembre a Lanciano, dove la troupe di Dodi Battaglia – che questa sera si esibirà in concerto in piazza Plebiscito – già da stamattina sta girando per cercare gli scorci più suggestivi da ‘immortalare’ per il dvd ufficiale del tour. Lo storico chitarrista dei Pooh è infatti arrivato ieri sera in città, perché proprio a Lanciano ha deciso di girare le riprese per il dvd in distribuzione a fine ottobre.

“Ho già in mente un titolo provvisorio per questo live – ha annunciato Dodi Battaglia su Facebook - ’...E la storia continua’. Penso che il messaggio che vuole lanciare sia chiaro: concluso un capitolo della mia storia artistica, sono più che mai intenzionato ad andare avanti con la mia attività in ambito musicale. Ho progetti da sviluppare, chitarre da suonare”. Lanciano, dunque, sarà la splendida cornice che racconterà la tournée estiva del cantante e chitarrista, che questa sera in piazza Plebiscito – in occasione della seconda serata delle Feste di Settembre 2017 – canterà i più grandi successi del Pooh ma non solo, e non mancheranno gradite sorprese. A conclusione del concerto, intorno a mezzanotte e mezza, i fuochi pirotecnici, che già nel corso della Nottata e giovedì sera hanno incantato il pubblico presente.

E sono stati davvero tantissimi gli spettatori delle prime due serate delle Feste di Settembre. Impressionante l’”ondata umana” che ha affollato corso Trento e Trieste la notte del 13, aspettando l’apertura con i fuochi d’artificio alle 4 del mattino: oltre ventimila persone hanno atteso i fuochi, l’accensione delle splendide Luminarie della ditta Paulicelli Gianfranco, l’esibizione della Banda Città di Fossacesia. In tanti anche ieri sera, in occasione del concerto degli UT New Trolls, con la straordinaria partecipazione di Nico Di Palo.

E tantissima è l’attesa per il concerto di Dodi Battaglia di questa sera e l’attesissima esibizione di Alex Britti, per il gran finale delle Feste di Settembre, sabato 16 dalle 21.30 in piazza Plebiscito. "Speciale" (il suo ultimo singolo) in scaletta con gli altri brani del nuovo #innomedellamore Vol.2. il #16Settembre a Lanciano. Così il cantautore e chitarrista ha annunciato sulla sua pagina Facebook il concerto di Lanciano, tappa di un tour che sta portando Britti in giro per l’Italia. E anche domani, a conclusione del concerto, i fuochi pirotecnici finali dell'edizione 2017 delle Feste di Settembre.