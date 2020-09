“Il servizio di mensa scolastica riprenderà regolarmente lunedì 18 settembre. Il ritardo di 4 giorni effettivi sull'inizio della scuola – venerdì 15 è festa patronale e le scuole rimarranno chiuse, come tutti gli uffici pubblici – è dovuto a ragioni tecnico burocratiche legate alla presentazione della documentazione da parte della ditta che si è aggiudicata la gara d'appalto europea per il triennio 2017-2020, la Labor-Camst”. E’ il sindaco Mario Pupillo a farlo sapere, ad un giorno dall’inizio dell’anno scolastico.

Il termine per la presentazione delle offerte della gara era fissato il 16 agosto 2017; il giorno dopo la Centrale Unica di Committenza si è riunita nella prima seduta di gara, il 29 agosto è stata comunicata la ditta aggiudicataria. Si tratta di una gara europea complessa, dal valore complessivo di circa 6,6 milioni di euro per tre anni più tre rinnovabili che si è svolta contemporaneamente con la gara del trasporto scolastico e la predisposizione della documentazione della prossima gara per l'assistenza scolastica.

“Sono queste le ragioni che hanno causato il lieve ritardo di 4 giorni sull'avvio del servizio di mensa scolastica, che ha recato un disagio alle famiglie e ai nostri piccoli concittadini di cui ci scusiamo. - commenta Pupillo - L’Ufficio Istruzione del Comune di Lanciano ha comunicato alle scuole la ripresa del servizio da lunedì 18 settembre, come da puntuale e inderogabile direttiva di questa Amministrazione. Cogliamo l'occasione per rinnovare gli auguri di buon anno scolastico, iniziato ieri senza particolari problemi degli oltre 20 plessi scolastici di competenza del Comune di Lanciano: l'unico imprevisto, generato da un disguido non riconducibile agli uffici comunali, si è registrato lungo la scalinata di ingresso dell'Istituto superiore “De Giorgio” che ospita provvisoriamente i 200 alunni della primaria “Rocco Carabba”, interessata da lavori di miglioramento sismico in via di conclusione. Ci siamo comunque fatti carico - conclude - nell’immediato della pulizia delle scale esterne di accesso al piano riservato esclusivamente agli alunni della Carabba, grazie all'intervento tempestivo di EcoLan ultimato prima dell'uscita da scuola degli alunni”.