Saranno 4 giorni all’insegna di musica, spettacolo e tanto, tanto divertimento, quelli in programma dal 13 al 16 settembre, giornate clou dell’ampio cartellone di eventi delle Feste di Settembre Lanciano 2017.

Si inizia domani, mercoledì 13, con quella che è comunemente chiamata la “Nottata”, aspettando l’apertura ufficiale delle Feste con i fuochi pirotecnici (a cura di Moreno Fireworks con Esplodenti Sabino) alle 4 del mattino, seguiti dall’accensione della Paratura (realizzata da Paulicelli Gianfranco Srl), l’esibizione della Banda Città di Fossacesia e il tradizionale ‘corteo’ verso piazza della verdura, per l’immancabile appuntamento con la pizza con peperoni e alici.

Una Nottata, dunque, che vedrà diversi eventi in contemporanea: a piazza Plebiscito a partire dalle 22 va in scena “Passione 2017 – Abruzzo nel cuore”. La prima parte è dedicata a una sfilata dei gioielli Cerrone, accompagnata da esibizioni musicali e di spettacolo. Nella seconda parte, invece, discoteca in piazza con diversi dj. L’evento è promosso da Cerrone insieme a Valagro e Walter Tosto. Nella vicina piazza Pace (dietro il Palazzo degli Studi) protagonista sarà invece il ballo con Danceteria - Accademia di ballo, con tutto il team di professionisti: dimostrazione di varie discipline, spettacoli, animazione con balli di gruppo e a seguire serata di danze caraibiche. Lungo corso Trento e Trieste, c’è "La Nuttate 3.0", Special guest AMSCAT con Kamasutra do brasil... diretta Radiofonica a cura di Radio Color e diretta tv a cura di Globe Tv Channel (organizza Danilo Daita). Per gli amanti dei balli più tradizionali, invece, nel piazzale dell’ex Stazione andrà in scena il “Gran galà delle orchestre da ballo”: si ballerà per tutta la notte con “Il Tarlo e la Noce”, Liscio e dintorni”, “Gruppo Fantasy”, “I Diapason” “I Mosaico” e “Crystal sound”.

Giovedì 14 settembre torna l’appuntamento con il Concerto della Banda “Città di Fossacesia” (Ore 20.45 – largo San Giovanni), mentre alle 21.30 in piazza Plebiscito Revival Progressive con Ut New Trolls in concerto (ospite Nico Di Palo). A seguire i fuochi pirotecnici.

Venerdì 15 settembre, festa patronale, un pomeriggio dedicato ai bambini (ma non solo) con “Tennis in piazza – CT Lanciano nel cuore della città”. Alle 21.30 l’attesissima esibizione di Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh che tra l’altro a Lanciano effettuerà le riprese di un cd e un dvd di prossima uscita. “Per l'occasione l'impianto luci ed audio saranno particolari e non mancherà uno spettacolo pirotecnico a chiudere l'evento”, ha annunciato Battaglia su Facebook.

Sabato 16 la serata finale delle Feste di Settembre 2017: alle 19.30 è in programma la Processione in onore della Madonna del Ponte - Corteo aperto dalla Banda “Città di Fossacesia”, che si esibirà anche alle 20.45 in largo San Giovanni. Alle 21.30 torna in piazza Pace Danceteria - Accademia di ballo.

Ma l’attrazione principale sarà in piazza Plebiscito, con l’esibizione di Alex Britti, che canterà i suoi più grandi successi e alcuni dei brani contenuti nel suo ultimo album “In Nome dell’Amore – Volume 2”. La serata si concluderà, come tradizione, con i fuochi pirotecnici.

Ma le Feste di Settembre continueranno anche domenica 17 con due appuntamenti: Ore 16 – teatro Mazzini, Seminario di batteria con Dave Weckl; Ore 21.30 - piazza Plebiscito, esibizione del Coro folkloristico le Voci delle Ville di Ortona. Sabato 23, infine, l’estrazione della Lotteria delle Feste di Settembre abbinata al Lotto (biglietti vincenti pubblicati sul sito internet www.festesettembre.it).