E’ stato presentato questa mattina nel Museo Diocesano di Lanciano “Passione 2017 – Abruzzo nel Cuore”. L’evento, in programma nella sera della nottata, il prossimo 13 settembre a Lanciano, è organizzato da Cerrone, gioiellieri abruzzesi che grande successo e riconoscimenti hanno avuto nel corso degli anni a livello mondiale anche nel jet set internazionale, in collaborazione con due importanti multinazionali abruzzesi Valagro e Walter Tosto e la partecipazione di numerosi esercenti commerciali di Lanciano. L’evento è stato incluso nel ricco cartellone delle Feste di Settembre.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti, oltre all’organizzatore Nicola Cerrone, l’Arcivescovo di Lanciano mons. Emidio Cipollone e il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo. Animatore degli interventi Domenico Maria Del Bello. Fra il pubblico e la stampa che sono intervenuti anche due degli artisti che si esibiranno la serata del 13: Pierluigi Di Lallo, che cura anche la regia dell’evento e il pianista Michele Di Toro.

Durante la presentazione è stato sottolineato e ricordato lo spirito che ha animato gli organizzatori e la serata stessa: l’orgoglio abruzzese, la passione che gli abruzzesi mettono nella propria arte e nella propria attività lavorativa. “Passione 2017 - Abruzzo nel cuore” vuole ricordare al grande pubblico delle Feste di Settembre e a tutti gli abruzzesi quanto importante sia il legame con il proprio territorio (sebbene purtroppo di recente funestato da gravi sciagure), coniugato ad una caparbietà nell’affermarsi senza mai dimenticare le proprie origini, anzi facendone un punto di forza.

La serata presentata dal noto regista ed attore abruzzese Pier Luigi Di Lallo, affiancato dalla giornalista Sky Grazia Di Dio, avrà momenti musicali con performance del M° Piero Mazzocchetti e del M° Michele di Toro, tutti rigorosamente di origine abruzzese.

Dunque la migliore musica portata per il mondo dai due grandi artisti abruzzesi si unisce a spettacolo, intrattenimento, eleganza, moda, lusso, gioielli. La serata si aprirà con la presentazione della nuova collezione di gioielli Cerrone “Passione 2017”, creazioni, vere e proprie opere d’arte che hanno reso celebre il marchio in tutto il mondo. E si concluderà dalla mezzanotte alle 4 del mattino, con una travolgente nottata con una piazza Plebiscito trasformata in discoteca all’aperto, a cura del dj Raffaele Jair, in attesa dei fuochi pirotecnici che apriranno le Feste di Settembre 2017.

L’evento sarà realizzato anche grazie alla collaborazione con Antea Spose, Hair Fantasy parrucchiere, Tenerezza e l'associazione Progetto Etiopia Onlus.