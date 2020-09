Piazza Plebiscito, corso Roma, Lancianovecchia, piazza del Malvò e il campanile di Sant’Antonio. Sono solo alcuni degli scorci ritratti nei 27 scatti che adornano le colonne dei Portici comunali nell’esposizione del giovane fotografo Alex Marchesani, in mostra fino al 16 settembre, "Dall'alba al tramonto - ritratti di una città".

27 panoramiche per omaggiare Lanciano nei giorni in cui Lanciano omaggia la sua santa Patrona in uno dei suoi luoghi simbolo. “Da buon lancianese amo la mia città e le sue tradizioni - commenta Marchesani - e ho scelto proprio Lanciano come protagonista della mia quinta mostra durante le Feste di Settembre”.

