Dopo il successo dello scorso, il pianista Michele Di Toro torna a suonare all’ombra della Torre San Giovanni in uno speciale concerto che si terrà questa sera, sabato 9 settembre nel quartiere Lancianovecchia.

Michele Di Toro ha ormai bisogno di poche presentazioni, pianista con doti non comuni che nei suoi concerti porta per mano il pubblico in un viaggio attraverso genere musicali sfiorandoli o andando in profondità a seconda del contesto in cui si esibisce e del pubblico presente. Concerti dedicati interamente alla musica classica o al jazz oppure un percorso andata e ritorno dall’uno all’altro genere. Ma Michele ha mostrato una sensibilità verso l’intero universo musicale e, grazie alle sue doti tecniche e ritmiche, non disdegna incursioni nel blues, nella fusion, nel rag-time e, perché no, nella musica cosiddetta “leggera”. Raramente inizia un concerto con una scaletta definita; l’energia del pubblico, la qualità del pianoforte e la location gli indicano la strada ideale da percorrere, di solito ricca di sorprese.

L’evento di stasera è inserito nel cartellone delle manifestazioni estive a cura dell’associazione Amici di Lancianovecchia.