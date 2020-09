Ci saranno anche l’Alfa Romeo Giulia, la Fiat Topolino e la Lancia Appia tra le circa 40 auto d’epoca che domenica 10 settembre, dalle ore 17, faranno fare un salto indietro nel tempo a Lanciano per il raduno di auto e moto d’epoca “Città di Lanciano”, organizzato dal Club Frentano Ruote Classiche (QUI l’articolo).

Dalle ore 17 si partirà dal piazzale della stazione per un breve giro tra le vie del centro, fino ad arrivare in piazza Unità d’Italia (ex piazza della Vittoria) dove sarà allestito un apposito circuito per una divertente prova di abilità tra ostacoli e birilli.

A otto anni dall’ultima edizione, il raduno, inserito nel più ampio cartellone delle Feste di Settembre, sarà l’occasione per guardare da vicino le più iconiche auto di una volta, dagli anni ’50 ad oggi, e sentirsi improvvisamente catapultati in un’altra epoca. E se il tempo sarà clemente, ci saremo anche noi di Zonalocale su una delle vetture storiche per raccontarvi da vicino le emozioni e le sensazioni che si provano quando si torna indietro nel tempo a bordo di una speciale quattro ruote.