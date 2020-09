230 immagini selezionate tra tutte quelle scattate nel set fotografico allestito durante (Con)fusioni 2017 sono le protagoniste dell’esposizione di Enzo Francesco Testa, fotografo e videomaker, Album di famiglia, avventura di un fotografo, in mostra nella Caffetteria Fenaroli di Lanciano dal 21 agosto al 10 settembre 2017.

Si tratta di un viaggio antropologico che rappresenta la realtà di una famiglia allargata attraverso i volti dei suoi componenti. Il volto e la testa, in quanto luoghi eletti a contenere tutti gli strumenti cognitivi e percettivi, si configurano come punto di connessione tra l'interno e l'esterno, una sorta di filtro permeabile che consente all’uomo di ascoltare, guardare, parlare, di comunicare con il mondo circostante. Ed è per questo motivo che il ritratto acquisisce il potere di perseverare la memoria, di preservare l’essenza unica dell’individuo. Il viso, come parte rappresentativa del tutto, è il risultato del proprio vissuto, Enzo Francesco Testa ha giocato con gli sguardi e le espressioni per cogliere l’identificativo di ognuno. Le immagini sono in bianco e nero per focalizzare l’attenzione sui soli tratti del volto resi nitidi da una luce morbida e diffusa.

Per la chiusura dell'esposizione saranno proiettati tutti i ritratti dell'Album di famiglia. Un omaggio a tutti i partecipanti nel luogo di incontro più importante, la piazza. La proiezione avrà luogo domani sera, dalle 20.30, sul muro del campanile della chiesa di San Legonziano.