in mostra sotto i Portici Comunali , da sabato 9 a sabato 16 settembre, negli scatti del giovane fotografo frentano Alex Marchesani . Una insolita esposizione per raccontare la vita di Lanciano dalle prime luci del mattino fino alla sera, attraverso 10 pannelli e 27 suggestive panoramiche che abbelliranno le colonne dei Portici cittadini, trasformandoli una sorta di museo all'aperto , nella settimana più lancianese che c'è, quella delle Feste di Settembre per mostrare la nostra città "Dall'alba al tramonto - ritratto di una città" .

Vengono definite panoramiche tutte quelle fotografie create mediante l'unione di più scatti, realizzati e disposti secondo determinati criteri visivi, allo scopo di ottenere riprese con ampi angoli di visione. Interessante è il taglio fuori dagli schemi fotografici, che rendono gli scatti particolari in considerazione della loro forma stretta ed allungata.

E per il quinto anno consecutivo, dopo i progetti di Mademoiselle de la Fointane, Commerciopoli, Genesi - Ritratti di vita e Dolce Sinfonia - Ritratti di matrimonio, Marchesani ha scelto di rendere omaggio a Lanciano celebrandone lo splendore, mostrando i luoghi più conosciuti, senza dimenticare scorci meno noti e più nascosti.

“Il mio sincero e vivo ringraziamento va alla Banca BCC Sangro Teatina che, per il terzo anno consecutivo, ha sponsorizzato la mostra fotografica ed ha creduto in questi progetti continuando a condividere i sogni di un giovane fotografo lancianese. - afferma Alex Marchesani - Un grazie particolare, inoltre, è rivolto al presidente Maurizio Trevisan ed al Comitato Feste di Settembre che ha permesso la realizzazione della mostra fotografica”.