Domenica 30 luglio, alle ore 21.30, in largo dell’Appello a Lanciano, di fronte le Torri Montanare, primo appuntamento estivo con l’Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile “Fedele Fenaroli”, diretta dal Maestro Domenico Longo, direttore che si è imposto all’attenzione della critica internazionale collaborando regolarmente con le orchestre e le istituzioni più famose.

I giovani musicisti, oltre 70, saranno preparati da docenti di fama internazionale ed andranno a comporre una imponente orchestra che eseguirà la stupenda Sinfonia n. 8 in si minore “Incompiuta” D. 759 di Franz Schubert e la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica” di Ludwig van Beethoven.

Due i botteghini aperti da un’ora prima del concerto. Uno in via Finamore (lato Cura Arcivescovile) e l’altro in via Paul Harris (lato Torri Montanare). Biglietteria online e prevendita su www.ciaotickets.com e da Venditti in corso Trento e Trieste a Lanciano. I bambini under 12 non pagano, posto unico 15 euro.

Lo spettacolo sarà come di consueto anticipato, sabato 29 luglio, alle ore 21.30, nell’Auditorium Diocleziano, dal tradizionale concerto dei docenti. Posto unico 5 euro.