A partire da agosto, la Polizia Municipale di Lanciano avrà in dotazione il nuovo Targa System 4.0, strumento che sarà in grado di rilevare in tempo reale i veicoli privi di assicurazione, revisione o rubati. Continua quindi la lotta alla sosta selvaggia e i controlli a tappeto del Comune di Lanciano iniziati nel febbraio scorso.

Lo strumento è dotato di una telecamera a raggi infrarossi che procede alla lettura delle targhe dei veicoli in circolazione sia di giorno che di notte, confrontandole istantaneamente con i database del Ministero dell'Interno per la verifica della proprietà del mezzo, dell'Ania (Associazione nazionale italiana assicurazioni) per la verifica dell'assicurazione, della Motorizzazione per lo stato della revisione. I dati vengono visualizzati immediatamente sul tablet in dotazione alla pattuglia della Polizia Municipale, che può svolgere il controllo anche in movimento. I veicoli che risultino privi di assicurazione, di revisione o rubati verranno fermati dalla pattuglia per le verifiche del caso. Inoltre, il Targa System sarà in grado di rilevare anche le targhe dei veicoli in sosta, verificando e sanzionando le eventuali soste vietate. Nelle due ore di test, sono state trovate ben 20 auto senza autorizzazione.

“Gli obiettivi che abbiamo chiesto di raggiungere nel 2017 alla Polizia Municipale riguardano infatti la verifica capillare del corretto utilizzo dei seggiolini in auto e dei comportamenti alla guida, con particolare riguardo all'utilizzo degli smartphone. - dichiarano il sindaco Mario Pupillo e l’assessore alla Mobilità Francesca Caporale - Questo nuovo strumento consentirà alla Polizia Municipale un più rapido e efficiente controllo del territorio per contrastare l'allarmante aumento dei casi di veicoli circolanti senza assicurazione e senza revisione. Ma non solo: servirà anche a implementare e a rendere più efficace la lotta alla sosta selvaggia, che proseguiamo nell'interesse della stragrande maggioranza dei cittadini che rispettano le regole e il codice della strada, a tutela della comunità”.

Grazie ai controlli della Municipale, da febbraio a luglio sono stati elevati 2136 verbali e 286 rimozioni forzate. Il Targa System, che entrerà in vigore entro ferragosto, sarà utilizzato anche per il controllo delle targhe autorizzate ad accedere nelle Ztl.