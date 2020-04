Si sono ispirati alla nota canzone degli anni '60 "Bandiera Gialla" e a tutto il movimento che in quagli anni ha creato una vera e propria rivoluzione culturale e di costume gli organizzatori di Taste of Lanciano, per scegliere il dress code della terza cena sotto le stelle, nel terzo Giovedì del gusto e dello shopping. E così dopo le serate total white e “tutti con il cappello”, stasera il dress code sarà “yellow/vintage #bandieragialla” con richiami alla moda sia di quegli anni che degli anni '70 e che siano di colore giallo.

Taste of Lanciano, il brand nato per riunire le tradizioni, la cultura, l’enogastronomia e l’atmosfera di un centro storico fra i più belli del Centro Italia, propone un’unica tavolata ideale per collegare corso Roma a via dei Frentani passando per piazza Plebiscito. Ciascun ristorante del centro storico partecipante all’iniziativa, infatti, collocherà dei tavoli all’aperto proponendo un menù ad un prezzo unico.

E' possibile prenotare direttamente presso i rispettivi ristoranti; l'elenco è disponibile dal sito www.tasteoflanciano.com o dalla pagina Facebook Taste of Lanciano.

La serata sarà inoltre caratterizzata da intrattenimenti musicali sia lungo corso Trento e Trieste, piazza Plebiscito, corso Roma e via dei Frentani, negozi aperti di sera e tante iniziative dalle 18 fino a tarda notte.

Alle 19 si esibirà lungo corso Trento e Trieste il duo Alberto biondi (voce e percussioni) e Roberto Scandavini (chitarra), nel corso del concerto verrà presentato il cd "L'Italia dei baci di mezzanotte”. Alle 20.30 musica live in v ia dei Frentani e corso Roma. Alle 21.30 gran concerto finale in piazza Plebiscito con Nduccio e la band Il Sentimento Agricolo a cura del consorzio Le Vie del Commercio. I “Giovedì dello Shopping e del Gusto” proseguiranno ancora il 3 e il 10 agosto prossimi con altri temi e altri menù.