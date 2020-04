Giunto alla sua quarta edizione, da 28 luglio fino al prossimo 27 agosto, torna il Flic - Festival Lanciano in Contemporanea, organizzato dalla cooperativa Il Pensiero nel Polo Museale Santo Spirito. “Con la nostra rassegna cerchiamo di portare a Lanciano cose nuove, diverse - spiega Antonella Scampoli, responsabile della cooperativa Il Pensiero - e nonostante le difficoltà, cerchiamo di promuovere la bellezza, l’arte e la cultura per riportare valori soprattutto tra i giovani”.

Il filo conduttore di quest’anno sarà la resilienza; quella caratteristica per cui siamo capaci di resistere senza spezzarci, di andare avanti nonostante tutto e che sarà utilizzato per veicolare attraverso l’arte un messaggio di rinascita e risalita nonostante tutte le difficoltà e le emergenze sociali.

Ad aprire il festival, venerdì 28 alle ore 21.30, sarà la compagnia di danza contemporanea “Lost Movement” di Milano, capitanata dal lancianese Christian Consalvo, con lo spettacolo “A domani” in largo dell’Appello, di fronte alle Torri Montanare. Gli artisti che esporranno nelle sale del Polo Museale Santo Spirito saranno Felice Tagliaferri, scultore non vedente, “l’uomo dell’abbraccio” come lo definisce Angela Troilo della cooperativa Il Pensiero, con la mostra dal titolo “A volte la realtà è più bella dei sogni” e, gradito ritorno a Lanciano, il fotografo migrante Danilo Balducci con i suoi scatti su “La linea invisibile”. La collaborazione con il Consorzio Matrix darà vita alla mostra “#leavingliving” composta da scatti ricevuti da amici e parenti dai ragazzi rifugiati che raccontano la realtà del loro paese di origine.

Quest’anno il FLIC dedica uno spazio molto importante alla sezione de “L’Altro Cinema” ospitando grandi nomi del cinema contemporaneo con ben 4 proiezioni; ciò è stato possibile grazie alle prestigiose collaborazioni con la Superotto Film Production di Stefano Odoardi e Gianluca Stuard e con Fuorinorma di Adriano Aprà.

A dare ulteriore pregio alla quarta edizione del Flic saranno sicuramente i numerosi eventi serali: sabato 29 luglio la presentazione dei libri “Capriole finite bene” della scrittrice e poetessa bolognese Julka Caporetti, e “Conan la legenda” di Enrico Santodirocco; la serata dedicata ai giovani e alla musica “Young, wild & Flic” e infine laboratori per grandi e piccini. Il festival, come di consueto, si concluderà con l’evento La città e le stelle organizzato dal gruppo Astrofili Frentani (QUI l’articolo per conoscerli meglio).

Per conoscere nel dettaglio tutti gli eventi del Flic, è possibile consultare il programma completo sul sito: www.flicfestival.it.